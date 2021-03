De kiezers leren kennen, houdt voor Kamerleden nooit op

De kiezer heeft gesproken, nu is de politiek aan zet – zo klinkt het altijd na de verkiezingen. Maar wat de kiezer heeft gezegd, is en blijft onduidelijk. Kamerleden moeten daarom de kiezers nog leren kennen. En dat moeten ze hun hele zittingsperiode blijven doen.

Op het eerste gezicht vormen Tweede Kamerverkiezingen een goed kanaal voor kiezers om inhoudelijk sturing te geven aan hun land. Via posters en online en offline advertenties dragen politieke partijen hun kernboodschap uit. In allerlei debatten zetten ze hun verkiezingsprogramma’s uiteen. Media laten daarbij de verschillen tussen de partijen zien, terwijl stemwijzers tonen hoe ze over verschillende kwesties denken. Kiezers kunnen zo een inhoudelijke keuze maken in het stemhokje. Velen van hen doen dat ook, zo blijkt elke keer uit kiezersonderzoek.

Maar toch… de verkiezingsuitslag zegt lang niet alles over de inhoudelijke voorkeuren van kiezers voor de komende jaren. Allereerst omdat een op de vijf kiezers niet heeft gestemd. Kamerleden mo..

