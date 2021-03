Verdrukking

Jack Meima verwijst in zijn brief (ND 16 maart) over de 'opname van de gemeente' aan het einde der tijden naar de tijd van Noach en Lot. Beiden werden weggenomen voordat het verschrikkelijke oordeel kwam. Het opvallende is echter dat zowel Noach als Lot werden gered op het moment van de ramp en niet al eerder. Bij Lot was de ramp zelfs al zo dichtbij dat zijn vrouw omkwam omdat ze even treuzelde. Ook bij Noach begon de zondvloed direct nadat God de deur achter hem en zijn gezin gesloten had. Op dat moment was er voor de rest van de wereld geen ontkomen meer aan. <