Binnenleven eist z'n tol

De weigering om sportteams competities te laten spelen of om sportscholen te openen, begint onaanvaardbare proporties aan te nemen.

In het bijna uitgestorven voetbalbos van Zeist vertelde Erwin van de Looi, bondscoach van Jong Oranje, over lessen die hij op scholen gaf tijdens het tijdperk van corona. Wat hem opviel: veel leerlingen kunnen niet eens fatsoenlijk rennen. Gewoon hollen dus. Vroeger kon de hele klas rennen, op een paar leerlingen na. Nu is het grofweg andersom. Niemand kan rennen, op een paar dappere volhouders na.

Gebrekkige motoriek, gebogen ruggen van getuur op computers, overgewicht; het is geen gezicht. Dat komt onder meer door het binnenleven van de hedendaagse jeugd en door het ontoereikende bewegingsonderwijs, en dat is alleen erger geworden door corona. Online gymlessen sneuvelen het eerst. De breedtesport ligt al min of meer een jaar op zijn gat..

