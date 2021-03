Mevrouw Kaag, luister naar de wetenschappelijke rapporten over voltooid leven

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag stelt dat medisch-ethische vraagstukken vrije kwesties moeten zijn, zo berichtte het Nederlands Dagblad op 10 maart naar aanleiding van een vraaggesprek van Kaag bij de NOS.

Vraagstukken over leven en dood kan je niet uitruilen, zo stelt Kaag, en kunnen derhalve geen onderdeel vormen van een regeerakkoord. Dus rest voor D66 paradoxaal genoeg enkel de zeer stellige opvatting dat standpunten over leven en dood onbetwistbaar zijn, en dus enkel kunnen worden aanvaard of verworpen, maar niet overlegd en dat ze aldus gevrijwaard van politiek debat en ideologische meningen, noodgedwongen in een ethisch quarantaine terecht komen. Een gesloten opinie voor een open partij.

Op zich hoeft dat geen probleem te zijn als..

