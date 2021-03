Opname van christelijke gemeente

Het artikel van Dick Schinkelshoek (over de opname van de christelijke gemeente aan het einde der tijden) doet geen recht aan de christenen die hier anders over denken ( ND 12 maart ). Er zijn mijns inziens veel patronen en bijbelgedeelten die een opname van de gemeente en een grote verdrukking daarna, aannemelijk kunnen maken.

Overigens hoop ik met hem dat in de gemeenten meer onderwijs gegeven zal worden over de 'laatste dagen', want dat is inderdaad bijzonder karig.

Schinkelshoek zegt dat Jezus er met geen woord over rept. Ik noem een paar voorbeelden: in Lucas 17 (vanaf vers 26) schetst Jezus dat aan het eind het zal zijn als in de tijd van Noach en Lot. Beiden werden (met hun gezin) weggenomen voordat het verschrikkelijke oordeel kwam. Jezus zegt 'zo zal het zijn op de dag wanneer ik mezelf openbaar' en dan volgt de tekst dat de een zal worden aangenomen en de ander zal worden achtergelaten.

In Johannes 14 vers 1-3 zegt Jezus dat Hij terugkomt om ons met Hem te nemen naar het Vaderhuis zodat wij zijn waar Hij nu is. In Openbaring 3 vers 10 ze..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .