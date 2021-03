Gebruik andere woorden in het politieke debat. Dan voorkom je platgeslagen discussies

Politieke partijen worden platgeslagen in modellen met overzichtelijke assen: progressief versus conservatief, links versus rechts en sociaal versus liberaal. Het Kieskompas is gebaseerd op zo’n assenstelsel; lekker overzichtelijk, of niet?

Sigrid Kaag (D66) spreekt graag in termen van 'progressief' en 'conservatief', maar praat daarmee ook in karikaturen. Je zit dan ongewild zomaar in de conservatieve hoek. Kaag (rechts) met CDA-leider Wopke Hoekstra in de uitzending van het NOS Jeugdjournaal afgelopen zondag.

Zo gaat het in het publieke debat: progressieve denkers zetten zich af tegen conservatieven. Progressieven willen vooruit, en conservatieven achteruit; dat is dan het beeld. Maar het is echt ingewikkelder dan dit model. Het gaat hier om botsende waarden, of zelfs een stelsel van modellen. En die staan niet altijd recht tegenover elkaar; soms raken de denkrichtingen elkaar helemaal nergens.

Laat ik een voorbeeld geven wat in deze ‘progressief versus conservatief-discussie’ iedere keer weer opkomt. In het abortusdebat zit een aantal progressieve partijen op ramkoers met confessionele partijen. Het beeld is zwart-wit: de één wil vooruit, de ander achteruit. Maar het is ingewikkelder dan dat. Als je goed naar elkaar luistert, dan praten progr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .