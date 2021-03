Herziening WW

Hij ligt er inmiddels mee onder vuur. Wopke Hoekstra, niet zo gelukkig in het voor het voetlicht brengen van thema's die er volgens hem echt toe doen. Onder verwijzing naar het advies van de commissie-Borstlap pleit hij voor een herziening van de WW. Inmiddels weten we dat we dit voorbeeld van ‘Nu Doorpakken!' moeten begrijpen als onderdeel van een groter plan dat gericht is op hervorming van de arbeidsmarkt, alvast in de pijplijn voor 2025. Doorpakken op de langere termijn, dus. Maakt de goudgerande wachtgeldregeling van terugtredende leden van de Tweede Kamer ook deel uit van dit plan? <