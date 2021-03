De strijd om twee miljoen kiezers

In de politieke campagnes is er nauwelijks aandacht voor mensen met een handicap. Daarom nam de stichting Wij Staan Op! zelf de verkiezingsprogramma's door. 'Waar is de mediastrijd om twee miljoen stemmen?'

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de boeg is de carrousel van debatten en interviews in de reguliere media weer flink opgetuigd. In al die politieke media-aandacht is er echter geen aandacht voor mensen met een handicap. Nul! En dat terwijl het hier toch om zo’n twee miljoen potentiële stemmen gaat. De kernteamleden van Wij Staan Op! doken daarop maar zelf in de programma’s en vonden wisselende aandacht voor het thema inclusie.

In 2016 ratificeerde Nederland het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Hierdoor krijgen mensen met een handicap het r..

