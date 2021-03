Zijn kerncentrales wel nodig?

Volgens het Klimaatakkoord moet de elektriciteitsvoorziening in 2030 voor 75 procent uit hernieuwbare bronnen komen, zoals zon en wind.

De VVD presenteerde enkele maanden geleden een plan om in 2025 drie tot tien nieuwe kerncentrales te bouwen. Vorige week zondag deed Mark Rutte de suggestie dat de Eemshaven in de provincie Groningen een goede plek is om een kerncentrale te bouwen. Na veel commotie vanuit Groningen nam hij snel afstand van die uitspraak. Politiek gezien is er nog weinig draagvlak voor het plan. Het CDA lijkt ermee in te stemmen, D66 wil het eerst onderzoeken.

In onze buurlanden loopt de discussie anders. België en Duitsland besloten al hun kerncentrales te sluiten. In Duitsland gebeurt dat al in 2022. Bij onze zuiderb..

