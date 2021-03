Schrijf het ‘sociale experiment’ van de avondklok niet te snel af

Kun je een beetje voor de avondklok zijn, ook als je daarbij niet aan corona denkt? Nee, want met de avondklok zijn er fundamentele grondrechten in het geding. Ja, want de vraag naar wat fundamenteel is, mag gesteld worden.

Toen op zaterdag 23 januari de avondklok werd ingevoerd, waar flinke discussies aan voorafgingen, protesteerde geen enkele vezel in mijn lijf. Dit terwijl (bewegings)vrijheid me lief is. Wat was er aan de hand? Misschien leid ik een dermate saai bestaan dat een avondklok weinig tot geen invloed heeft. Of mogelijk ben ik zo gewend aan alle coronamaatregelen dat dit niet meer opvalt. En praktisch gedacht: liever in de winter dan de zomer.

Dat de avondklok goed beschouwd een paardenmiddel is, valt goed in te komen. Het per..

