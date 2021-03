Vertrouwen in overheid inderdaad nog lang niet hersteld

Ik denk dat het een terechte conclusie is, dat het vertrouwen in onze overheid heel veel herstel nodig heeft (ND, 10 maart, verslag ND-lijsttrekkersdebat). Dat komt niet alleen door de vreselijke fouten bij de Belastingdienst en de aanpak van de gasschade in Groningen. Ook de aanpak van de coronacrisis het afgelopen jaar heeft ertoe geleid dat dat vertrouwen bij mij – en veel mensen om mij heen – tot een dieptepunt is gedaald. Er was uiteraard veel begrip gedurende de eerste maanden, in het zoeken naar de juiste weg. Maar inmiddels lijkt het alsof de politiek een andere agenda heeft dan de gemiddelde burger. Het lijkt zowaar alsof de stress tot het maximale moet worden opgevoerd en onzekerheid troef is. Een simpel voorbeeld daarvan is de absurde situatie dat je inmiddels – na aanmelding vooraf – samen met nog iemand tien minuten mag winkelen in een zo goed als lege, zeer ruime winkel waarbij de minuten hardop worden afgeteld. Het lijkt alsof een spelletje met de burgers wordt gespeeld. Dit is slechts één van de voorbeelden van de ontmenselijking in heel het maatschappelijke leven, dit afgelopen jaar. Als het al hersteld kan worden, zullen de gevolgen van dit beleid nog lang gevoeld worden. Vooral voor de onderste laag in de samenleving. <