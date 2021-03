Nederland, haal ISIS-vrouwen en -kinderen op

Buurlanden beginnen met het terughalen van ISIS-vrouwen en -kinderen. Waar blijft Nederland? Hoezo lopen we voorop in mensenrechten?

Afgelopen week maakte de Belgische regering bekend dat zij op korte termijn zal beginnen met het terughalen van kinderen tot twaalf jaar uit de Koerdische kampen in Syrië. Het terughalen van oudere kinderen en vrouwen zal van geval tot geval bekeken worden.

Het besluit van de Belgische regering is een belangrijke koerswijziging, omdat tot nu toe alleen de bereidheid bestond om kinderen tot tien jaar terug te halen, en geen vrouwen of oudere kinderen. Het besluit houdt verband met berichten over toenemende chaos en onveiligheid in de kampen. Deze zijn intussen uitgegroeid tot mini-kalifaatjes waar fanatieke IS-aanhangsters de lakens uitdelen.

Volgens Artsen zonder Grenzen zijn sinds januari al dertig mensen vermoord in kamp al-Hol. Vor..

