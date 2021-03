De lockdown: niet oké is ook oké

Fragment uit de documentaire 'In de corona-kreukels' van Jurre Geluk over eenzaamheid en verveling onder jongeren door de lockdown. 'Het ene verhaal was nog heftiger en emotioneler dan het andere ...'

Vorige week zag ik de documentaire In de corona-kreukels (BNNVARA) waarin presentator Jurre Geluk kwetsbare gesprekken voerde met jongeren.

Isabella (16) vertelt hoe eenzaam ze zich voelt. Ze heeft het gevoel dat ze het leven niet leeft. Reno (18) is uit verveling steeds meer drugs gaan gebruiken en Esther (17) voelt zich gevangen in huis. Pepijn (14) overleed in januari door een combinatie van drugs en koolstofmonoxide. Zijn broer en beste vriend vertellen wat er is gebeurd en hoe Pepijn uitdaging miste in de lockdown. Allysa (12) vertelt dat ze een zelfmoordpoging had gedaan, omdat het gebrek aan structuur en sociale contacten haar allemaal te veel werd. Het ene verhaal was nog heftiger en emotioneler dan het andere, maar ze hadden alle..

