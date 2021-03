Donderslag en trompetgeschal

In Amerika kun je autostickers kopen met de tekst 'Let op: als de opname plaatsvindt, heeft deze auto geen bestuurder meer.' Want dat verwachten in de Verenigde Staten veel evangelische protestanten: voordat in de eindtijd de Grote Verdrukking losbarst, zal God zijn getrouwen bij zich in de hemel opnemen. Goed verkochte christelijke romans en een film als Left behind (2014) hebben het beeld populair gemaakt van mensen die ineens verdwijnen op straat, en uit auto’s, bussen en vliegtuigen.

Na deze opname (Engels: rapture) breekt wereldwijd een verschrikkelijke tijd aan, waarin volgens velen Israël tot bekering zal komen. Pas dán zal Christus echt terugkomen. Zonder iets te willen afdoen aan de oprechtheid ..

