Eén rotte appel?

In het ND-lijsttrekkersdebat van dinsdag (ND, 10 maart) nam Hoekstra het, in de context van het toeslagendebacle, op voor zijn ambtenaren, van wie de grote meerderheid ‘het hart op de goede plek heeft, en probeert er het beste van te maken’.

Ik help het hem hopen, en wil het ook graag geloven. Toch vraag ik me af: zijn de bijna helemaal zwartgelakte opgevraagde documenten het werk van ambtenaren met hun hart op de goede plek? Besefte niemand van die afdeling hoe dat de ouders schoffeerde? Als dat het werk is van één ‘rotte appel’, was er dan niemand die dat tegenhield?

Iemand van die afdeling besloot daarna met het minder opvallende wit weg te lakken in plaats van met zwart. Probeerde die ook ‘het beste ervan te maken’?

Ik vind het niet geloofwaardig dat dergelijke misstanden het gevolg zijn van zeldzame rotte appels. De verstrekking van dergelijke documenten is toch het werk van hele afdelingen van de Belastingdienst? De sussende woorden ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .