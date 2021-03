'Leon, ik wil sorry tegen je zeggen. En uitnodigen'

Soms kan één persoon even de 'hele kerk' zijn, door sorry te zeggen, of aan te geven dat ie het ook even niet weet, en door het gesprek aan te gaan.

Er was een dominee die een brief schreef. Over zaken die volgens hem niet in ons land thuishoren. Iets over samenlevingsvormen die niet deugen. Dit epistel kwam in handen van de pers. Een verdrietige homo en een boze televisiemaker maakten het verhaal compleet.

Met stijgende verbazing heb ik hun filmpje bekeken. Naast onbegrip, boosheid, verdriet en pijn ontwaar ik er zelfs bizarre humor in.

Een koster of beveiliger die tegen Leon (de homo) roept: 'Opgesodemieterd!' De herkomst van dat woord verwijst naar het bedrijven van handelingen die de dominee juist niet wil.

Maar verdriet overheerst, waar zo zichtbaar wordt dat men niet in staat is met elkaar in gesprek te gaan. Een situatie waarbij de ene partij met een camera rond een kerk ..

