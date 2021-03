Van wie is eigenlijk het land?

Is land wel altijd van de eigenaar zelf? Het is maar hoe je het bekijkt. Wie zich daar bewust van is, praat minder snel langs de ander heen.

Bollenvelden bij Lisse, in het voorjaar. Willen we vruchtbare landbouwgrond in Nederland gebruiken voor het aanleggen van meer natuur? De discussie en emoties lopen soms hoog op. Hoe kan dat?

Boeren, bouwers van huizen en wegen, ontwikkelaars van natuur, ze hebben in Nederland allemaal land nodig. Omdat de beschikbaarheid van de grond beperkt is, lopen de discussies over het gebruik ervan soms hoog op. Willen we vruchtbare landbouwgrond gebruiken voor zonneparken of meer natuur? Van wie is het land eigenlijk?

De vraag van wie het land is, lijkt eenvoudig te beantwoorden; van de desbetreffende eigenaar. Maar als je boeren vraagt of ze zich baas op eigen land voelen, zal een flink deel van de boeren als antwoord ‘nee’ geven. Hoe kan dat? Het antwoord op de vraag van wie het land is, hangt af van de context - het systeem waarin je die vraag stelt. In dit artikel kijken we naar drie verschillende systemen.

feitelijk systee..

