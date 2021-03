Religieus alarm over het klimaat

Twaalf Nederlandse religieuze leiders slaan alarm over de klimaatcrisis. Maak in vertrouwen gewetensvolle en pijnlijke keuzes.

Jongeren van de actiegroep Youth For Climate Nederland demonstreren in coronatijd op het Malieveld in Den Haag, december 2020.

De opwarming van de aarde, met alle gevolgen van dien, verontrust ons. Vanuit diverse religies en levensbeschouwingen slaan wij alarm, juist omdat we geloven dat de aarde aan mensen is toevertrouwd. De toestand waarin de aarde verkeert, dwingt ons tot het nemen van verantwoordelijkheid. We slaan alarm, juist omdat we vertrouwen hebben in de toekomst.

De scenario’s zijn bekend bij twee, drie, vier of meer graden Celsius opwarming. Nu al kampen we in Nederland met droge zomers. De zeespiegel stijgt. Misschien gebeuren grote rampen in West-Europa pas later. Maar wie gunt dit zijn of haar kinderen en kleinkinderen? Ons vertrouwen is aangevochten en lijkt soms op de hoop die een moeder wil geven aan haar kind, vluchtend uit een brandend ..

