Ook al gelooft Marjanne Lam (Nederlands Dagblad, 4 maart) terecht dat de mens een keuzevrijheid en verantwoordelijkheid heeft, toch worstelt zij nog met de vraag of de keuze voor of tegen een (eeuwige) toekomst met God de mens niet meer macht, meer invloed geeft dan hij aankan?

Nee, want het enige wezenlijke wat de mens kan, is ervoor kiezen (en God legt bewust die keuze aan de mens voor) wel of niet in te gaan op Gods vaste keuze voor ons. Dát is het fundament. God houdt van ons en gaf zelfs zijn Zoon Jezus Christus (Johannes 3:16) om ons met zich te verzoenen (2 Korintiërs 5:20) en wil een liefdesrelatie met de mens.

Liefde dwingt niet, maar vraagt die liefde al of niet te beantwoorden. God zal uiteindelijk zijn alles in allen die Jezus als Verlosser hebben aangenomen (Johannes 3:18a) en de waarheid hebben liefgehad. <

