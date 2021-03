Links, rechts

Ik was ooit betrokken bij de oprichting van de RPF in Zoetermeer en was het later helemaal eens met het samengaan met het GPV in de ChristenUnie. Men zal mij dus wel aardig ‘rechts’ vinden.

‘Rechts’ is voor velen het willen naleven van regels en wetten uit de Bijbel, dus tot enkele duizenden jaren terug in de tijd. ‘Links’ is dan vooral het najagen van een beter en rechtvaardiger leven voor armen en eenvoudigen. Maar als dat juiste typeringen zijn, wat moet je dan aan met de woorden van Jezus Christus in Matteüs 25?

Elly en Rikkert hebben met de berijming hiervan voor de HEER een nieuw lied gezongen, waarvan ik het eerste vers citeer:

Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten / Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan / En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders / Zegt Jezus: 'Dat heb jij aan Mij gedaan.'

Laten we bij wat we ook stemmen erop letten dat onze partij hiervoor do..

