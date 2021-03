Het artikel van hoogleraar Raymond Gradus over het SGP-programma, waarin de wens staat een snelle treinverbinding naar het Noorden aan te leggen, is typisch een voorbeeld van randstedelijk welvaartsdenken. Investeren moet rendabel zijn (zegt de hoogleraar economie) en dat is alleen in de Randstad zo. De suggestie wordt gewekt dat we het dan ook niet buiten de Randstad moeten willen doen. Als je voor welvaart en voorspoed kiest, moet je kiezen voor de meest rendabele projecten in de Randstad. Onrendabele investeringen om een landsdeel te helpen in de verdere bereikbaarheid zijn in dit denken dan per definitie onmogelijk. Ik heb meer respect voor de SGP-stellingname in dezen. <