Storm Evert

Dus er komt storm. Donderdag kans op windstoten van honderd kilometer per uur, windkracht 10 is dat. Maar hoe heet hij? Nu in Nederland de mens ook namen geeft aan de stormen, wil ik dat weten.

Sinds september 2019 gebeurt dat, door het KNMI samen met de Ieren en Britten. Dit seizoen zijn Bella, Christoph en Darcy al langs geweest; nu krijgen we met Evert te maken. Het is een van de namen die Nederland heeft ingebracht; naar de schaatser Evert van Benthem. De Ieren geven voor hun publiek de uitspraak erbij: Eh-vert. Het kan zijn dat Fleur en Gavin er snel achteraan komen en zet u ook vast schrap voor Heulwen: meisjesnaam uit Wales, spreek uit ‘Hail-wen’.

Aanvankelijk kregen stormen pas een naam bij code oranje of rood. Zo krege..