‘Ten eerste heb je vrouwen die op varkens lijken, ze liggen in hun eigen viezigheid en vet. Andere vrouwen zijn net keffende honden die niet stil worden, ook al sla je hun tanden eruit. Dan heb je nog de luie paarden, sletterige wezels en lelijke apen zonder nek.’ In de zevende eeuw voor Christus schreef de dichter Semonides van Amorgos zijn Catalogus van Onhandelbare vrouwen. Drieduizend jaar later lijkt alles veranderd. Of toch niet? Zijn teksten zouden zo op Twitter kunnen.

We moeten het over de blauwe jurk van Sigrid Kaag hebben. Ik had liever geschreven over haar plannen voor de kinderopvang, haar empathische optreden in Stemmen van Nederland dit weekend of het Volkskrant-interview waarin ze sprak over gelijke kansen voor ie..