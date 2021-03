Versnipperd landschap achter Rutte - blij zullen de liberalen er niet van worden

Crisis en kiezen: het blijkt een lastige combinatie. Want als iets kenmerkend is voor juist deze verkiezingscampagne, is het wel dat er in de peilingen niet of nauwelijks beweging te krijgen is. Na het begin van de coronacrisis is de VVD van premier Mark Rutte opgeklommen in de kiezersgunst. De laatste weken lijkt Rutte iets onder druk te staan, maar geen enkele concurrent profiteert ervan. Of het moet de PVV zijn, die sinds de coronacrisis - door de felle oppositie van Geert Wilders, en het afbladderen van Thierry Baudet - iets is opgeklommen.