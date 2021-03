Wetgeving sociale media zal links en rechts in de VS blijven verdelen

Een wet die Facebook en Twitter grote vrijheden geeft in de Verenigde Staten, moet geschrapt worden. Daar zijn Democraten en Republikeinen het zowaar over eens. Maar dan?

Mark Zuckerberg van Facebook neemt eind oktober 2020 via een beeldscherm deel aan een hoorzitting in Washington over Sectie 230 van de Communications Decency Act.Â

Het gaat om wat bekendstaat als ‘Sectie 230’ van de Communications Decency Act van 1996. Deze op het eerste gezicht obscure wetgeving vormt de grondslag van het internet en van sociale-mediagiganten als Facebook en Twitter.

Het is haast niet meer voor te stellen. In de jaren negentig was het internet nog een marginale en opkomende technologie. Hoge kosten, het ontbreken van alwetende zoekmachines en de lage snelheden beperkten de bruikbaarheid. Toch was duidelijk dat het internet steeds sneller, gebruiksvriendelijker en toegankelijker zou worden, wat ethische vragen opriep. Midden jaren negentig maakte men zich in toenemende mate zorgen over de toegankelijkheid van pornografisch materiaal door minderjarigen.

Het resultaat van dit debat in ..

