De stem uit de regio moet beter gewaarborgd worden

Het bestuur in Nederland is een lappendeken geworden, met een tekort aan democratische controle. De bestuurlijke verrommeling in de regio moet worden ingeperkt.

Wie vanuit een virtuele drone de bestuurlijke kaart van Nederland bekijkt, ziet een lappendeken waarin het Huis van Thorbecke nauwelijks meer te herkennen is. In dit stelsel uit 1848 hebben Rijk, provincie en gemeente gezelschap gekregen van meer dan 32 verschillende typen regionale bestuurseenheden, waarin zaken op het gebied van zorg, rechtspraak, milieuhandhaving en veiligheid steeds weer op een andere manier verkaveld zijn. Dit heeft geleid tot bestuurlijke verrommeling in de regio, die nodig moet worden ingeperkt.

Gemeenten participeren in gemiddeld meer dan dertig gemeenschappelijke regelingen en regionale overlegtafels. En het is de vraag of het einde al in zicht is. Nog deze kabinetsperiode kregen we er een nieuwe en heel belangri..

