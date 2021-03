Dit helpt niet

De PKN versoepelt coronamaatregelen voor kerken, lees ik in de krant van afgelopen zaterdag. Dat klinkt precies hetzelfde als wanneer de overheid zoiets doet. Maar er is een fundamenteel verschil, dat voortdurend wordt weggemoffeld. De overheid heeft die macht inderdaad, maar de landelijke kerk niet. Daar beslissen uitsluitend de kerkenraden voor hun eigen gemeenten. Landelijk kan men hooguit adviseren. Formeel is dat ook zo, maar men weet natuurlijk heel goed dat zo'n advies klinkt als voorschrift. En daarmee zit die PKN voortdurend haar eigen kerkenraden in de weg, omdat in zo'n algemeen 'advies' de grote plaatselijke verschillen steevast geweld worden aangedaan. Zo biedt de PKN ongevraagd 'hulp' die niet helpt. <