Over het oordeel heb ik toch wel een aantal vragen aan God

‘Hij had een mooie preek over Jesaja 40 vorige week’, zeg ik als ik in de stad een medekerkganger tegenkom. ‘Dat God ons begrip ver te boven gaat.’

‘Nou, ik had er eerlijk gezegd wat moeite mee. Alsof we allemaal zo dom zijn dat we niet weten dat God groot is. En dan dat lied erbij over die duizend vragen. Dat zijn mijn vragen helemaal niet.’



Heer Jezus, duizend vragen, te veel om mee te dragen: waarheen, waarom, waartoe?



Mijn vragen zijn het eerlijk gezegd vaak wel.

Ik sta op de tweede verdieping van het grote museum naar de markt beneden te kijken. Al die mensen die daar door elkaar lopen. Er lopen zeker gelovige mensen tussen, maar volgens de laatste statistieken is het minder dan de helft. En die anderen? ‘Over wie in Hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.’ Even late..

