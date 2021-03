Waarom zou je als PKN willen horen bij de voordringers in de samenleving

Wij voelden ongemak bij het bericht van de PKN over het hervatten van kerkdiensten (ND 27 februari). De argumentatie viel op. Die lijkt vooral behoefte gestuurd te zijn. Net als elders in de samenleving willen we meer.

Kerken en coronacrisis, het is een beladen combinatie. Buiten de kerken begrijpt niemand meer waarom zij zoveel meer mogen dan andere instellingen. Denk aan het gedoe rond Staphorst. De vrijheid is vastgelegd in de Grondwet en in andere wetten. Maar waarom wil je als kerk meer dan een concertzaal of een bioscoop? Net als elders in de samenleving willen we meer. We hebben recht op ons terrasje, we willen weer (fun)shoppen en nu willen we ook naar de kerk. Daarom lijkt het nu verantwoord te kunnen.

Nog voordat de overheid er iets over gezegd heeft, nog voor er een nieuw bericht is vanuit het overlegorgaan tussen kerken en overheid (CIO) wordt het de kerk ingegooid: Het moderamen van de generale synode is van mening dat binnen de basisregels..

