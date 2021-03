De horeca moet open. De detailhandel moet helemaal open. De sportscholen moeten open. De avondklok moet eraf. We willen weer samen naar de kerk. We willen weer zingen in de kerk. De hogescholen en universiteiten moeten weer volledig open. We willen weer festivals. We willen weer naar het voetbal. De jeugd krijgt een knak in hun leven. We houden het niet meer uit. Het vaccineren gaat niet snel genoeg. Wanneer komt er licht aan het eind van de tunnel?

Gewoon wat kreten van de afgelopen tijd. Iedereen praat voor zijn of haar eigen hachje. De ene doelgroep wordt nog niet gevaccineerd of de andere staat al te trappelen en geeft aan dat zij toch net even belangrijker is dan de anderen, en dus ook voorrang willen.

Zeker, de uitleg waarom de ene beperking wel (gedeeltelijk) en de andere niet opgeheven kan worden, mag beter. Dat kan het draagvlak vergroten. Helaas zijn de effecten van de beperkingen niet één op één zichtbaar. Maar als het goed is, zouden we geleerd hebben van de ontwikkelingen na de eerste golf. Kennelijk niet dus.

Kennelijk hebben we in deze tijden van schaarste de rust niet meer om iets voor elkaar over te hebben. We zijn het zat. Maar ik hoop toc..

