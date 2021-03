Corona treft Azië minder hard dan het Westen

Het is een van de paradoxen van coronapandemie: ze slaat het hardst toe in de rijkste landen.

In India zijn in vergelijking met het Westen relatief weinig doden gevallen door corona (113 op één miljoen inwoners - in Nederland 894, in de VS 1550).

De VS, ondanks vier jaar Trump nog altijd het rijkste land op de aardbol, is het hardst van alle landen getroffen door COVID-19. Vorige week maakte een asgrauwe Joe Biden in een speech die in dramatiek het tegengestelde was van een persconferentie van Mark Rutte, de vijfhonderdduizendste dode bekend.

Een jaar geleden werd nog verwacht dat de minder ontwikkelde landen de zwaarste klappen zouden krijgen.

In landen als India of Vietnam zou de medische zorg veel minder hoogstaand zijn. Daarnaast zouden in de chaotische steden lockdowns nauwelijks werken. Overheden missen de financiële ruimte om mensen schadeloos te stellen. Velen moeten blijven werken om niet van de honger om te komen.

maar 113

Maar de werkelijkheid is anders. Het NOS J..

