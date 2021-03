Het lijkt wel of de Tweede Kamer aan geheugenverlies lijdt: een les is zo vergeten

Waarom is het zo slecht dat telkens ongeveer de helft van de Tweede Kamerleden wordt vervangen en hoe komt het dat het elke keer weer zo gaat?

Hoe de verkiezingen voor de Tweede Kamer ook uitpakken, zeker is dat weer een groot deel van de huidige Tweede Kamer wordt vervangen door nieuwe gezichten. Als secretaris van de Vereniging van Oud-Parlementariërs moet ik daar blij mee zijn: nieuwe leden voor de vereniging in het verschiet! Als burger denk ik dat het een slechte zaak is.

Zo gaat dat elke keer, nu al een kwart eeuw. Vaak bestaat de Tweede Kamer na de verkiezingen voor meer dan de helft uit volledig nieuwe parlementariërs. Daar zal voorlopig nog geen eind aan komen. Dat ligt voor een deel aan de voorkeur van de kiezers, maar voor een belangrijk deel ook aan het selectiebeleid van de politieke partijen.

Deze ongelooflijke doorstroming in de Tweede Kamer is slecht, omdat het in..

