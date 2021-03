Ook online waait de Geest

Vanuit drie verschillende kerken ben ik in de afgelopen zeventien jaar betrokken geweest bij Alpha, de cursus om het christelijk geloof te (her)ontdekken. Persoonlijk dacht ik vijftien jaar geleden dat de cursus zijn langste tijd wel had gehad en snel uitgewerkt zou zijn. Niet dus. En gelukkig maar.

In de basis is de cursus nog steeds hetzelfde, maar het is allang geen ‘introductiecursusje’ meer. Het gaat uiteindelijk veel meer om een cultuur van uitnodigen van mensen, verwelkomen van zoekers en verwachting van Gods Geest. Als die cultuur er niet komt, stokt vaak ook de aanwas van nieuwe zoekers.

Sinds het begin van de coronatijd zien we een nieuwe ontwikkeling: Alpha Online.

Ik verwachtte niet dat het zou gaan werken. Wel dus. En gelukkig maar.

In de PKN-wijkgemeente Noorderlicht-Rotterdam zijn we ook overgestapt op deze online variant. Die blijkt veel kansen te bieden. We kunnen nu bijvoorbeeld elke maand starten met een groep. Er kunnen nu mensen meedoen die eerder niet in de gelegenheid waren, zoals bijvoorbeeld die all..

