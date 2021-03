Kijk mij eens belasting betalen

Maak inkomens openbaar, om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verminderen en belastingontduiking tegen te gaan. In Scandinavië is ervaring opgedaan.

'Een ander voordeel van inkomenstransparantie is dat het grote publiek kan zien hoeveel belasting er wordt geheven op inkomsten uit arbeid en kapitaal. Deze openheid is hard nodig.'

Weet u wat uw buren verdienen? In Finland, Noorwegen en Zweden weten ze dat wel. Daar kun je achter je computer de belastingaangiftes van je buren bestuderen. Zodoende komen de Noord-Europeanen er niet alleen achter wat het maandsalaris van hun buurman is, maar ook hoeveel belasting de buurvrouw over haar erfenis betaalt.

Het openbaar maken van salarissen wordt vaak gezien als iets negatiefs. Mensen zouden jaloers zijn aangelegd en daarom minder gelukkig zijn wanneer ze weten dat anderen meer verdienen, ook al hebben ze zelf een hoog inkomen. Toch staan Finland, Noorwegen en Zweden al jaren in de top-10 gelukkigste landen ter wereld. Kennelijk is het publiceren van belastingaangiftes niet zo jaloersmakend dat het de Noord-Europeanen diepo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .