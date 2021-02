Stop met moddergooien, onze mening is nu even van ondergeschikt belang

Protestgroep Viruswaarheid demonstreert tegen de avondklok, bij het gerechtshof in Den Haag. 'Er zijn veel mensen met een mening, vaak een heel stevige, over de maatregelen die genomen worden om corona onder controle te krijgen.'

Pas was ik (online) te gast in de livestream van een bevriende Italiaanse gemeente. Zij organiseerden veertig dagen van gebed. Veertig ochtenden, stipt om 06.55 uur, kwamen ze - ook al was het online - samen om te bidden. Bidden voor verandering, voor eenheid, voor hun land en overheid, voor elkaar en voor de mensen in hun omgeving. Lief en leed werd gedeeld in een positieve setting met als uitgangspunt Romeinen 12 vers 12: ‘Wees verheugd door de hoop die je hebt, wees standvastig wanneer je tegenspoed ondervindt en blijf bidden.’ Dat deden ze. Hoopvol, met discipline en met vreugde, veertig dagen lang.

Om eerlijk te zijn vind ik de negatieve stemming - sorry, dat is hoe ik het ervaar - die de laatste tijd ook door christelijk Nederland l..

