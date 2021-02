Plaats de mens niet in het middelpunt van het heelal

In dit opiniestuk reageren we als theoloog, astronoom en nanobioloog op wat Bert van Veluw opperde in zijn artikel ‘Het christelijk geloof sluit buitenaards leven niet uit’ (ND, 23/2). We zijn het geheel met hem eens dat er mogelijk buitenaards leven bestaat, en dat dit geen probleem is voor het christelijk geloof. Maar wij zijn het met Van Veluw oneens dat, als er geen buitenaards leven gevonden wordt, dit een soort Godsbewijs zou aanleveren. We mogen dankbaar in God geloven, niet omdat de wetenschap uitspreekt dat de mens mogelijk uniek is in de kosmos, maar omdat God ons aanspreekt en ons tot zijn beelddragers maakt. Daarmee hebben we de opdracht om verantwoordelijk voor deze aarde te zorgen en zijn we onderzoeker..

