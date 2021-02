Geef jij ‘reviews’ op internet? Dat meen je niet

Dé crisis in mijn eigen leven, eentje die me evenveel beheerst als corona, is er een van luxe en kleinigheid. Een minicrisis die als een sluwe vos rondstruint in de wijngaard: m’n gebit dreigt het te begeven.

Het komt niet door een gebrek aan verzorging of het nalaten van periodieke controles, het gaat om natuurlijke slijtage en schade door onbewust knarsetanden.

Met dank aan deze crisis begeef ik me sinds enkele maanden in de wereld van de orthodontie en implantaten. En dus in die van orthodontisten en centra voor 'implantologie en esthetische tandheelkunde', tot ver buiten de eigen woonplaats. Het is een wereld waar je met de juiste doorverwijzingen vrij eenvoudig binnenkomt. Het is ook een wereld die ik niet ken.

Hoewel. Bij een eerste a..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .