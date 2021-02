De drie pijlers van het coronabeleid

Het regeringsbeleid rond het al dan niet heropenen van voorzieningen is gebaseerd op twee pijlers: vaccineren en testen. In mijn ogen ontbreekt een belangrijke derde: mensen die het coronavirus hebben gehad, hebben in de meeste gevallen genoeg afweerstoffen om het virus te herkennen bij een nieuwe aanval én om het aan te pakken. Die afweerstoffen blijven minstens tweehonderd dagen, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Uit eigen ervaring (ik had corona in de eerste golf) weet ik dat na door mijzelf betaald laboratoriumonderzoek er nog altijd voldoende afweerstoffen in mijn bloed zitten. Als je ex-patiënten via de huisarts massaal test op afweerstoffen én bij aanwezigheid van afweerstoffen dit in een coronapaspoort zet, wordt het totaalbeeld van het aantal mensen dat beschermd is inzichtelijker en hoger. Zo kunnen voorzieningen wellicht verantwoord sneller open. <