Ruttes eeuw van het individu

Premier Rutte voorzag in 2010 een eeuw van het individu. De uitkomsten daarvan vallen tegen. 'Het moderne ideaal van zelfrealisatie wordt evengoed als zware opgave en verantwoordelijkheid ervaren.'

Premier Mark Rutte bestelt de eerste kinderpostzegels op het Catshuis, september 2020. 'De 21e eeuw zal toebehoren aan het individu, geëmancipeerd door scholing en moderne technologie', schreef een optimistische Rutte in 2010.

In juni 2010 werd de VVD voor het eerst de grootste partij van Nederland, wat tot het kabinet Rutte-I leidde. Tien dagen voor die verkiezingen schreef lijsttrekker Mark Rutte in NRC Handelsblad een pleidooi dat als volgt begon: 'De 20e eeuw werd grotendeels beheerst door collectivistische bewegingen als het communisme en het nationaal-socialisme, met alle gevolgen van dien. De 21e eeuw zal toebehoren aan het individu, geëmancipeerd door scholing en moderne technologie. De politieke stroming van het liberalisme die de individuele mens centraal stelt, zal daarom de komende decennia toonaangevend zijn.’

Wat de historicus Rutte naliet te vermelden of zelfs niet zag, was dat de opkomst van communisme en nazisme in belangrijke ma..

