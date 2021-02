Kleine stapjes zijn nodig bij het tegengaan van eenzaamheid

Bij het weggaan wens ik hem sterkte met een aankomende operatie. ‘Zal ik je per mail even laten weten hoe het is gegaan?’ vraagt hij. Ik voel me ongemakkelijk. Twee uur geleden hadden we elkaar nog nooit ontmoet, nog geen woord gewisseld. Het doet me denken aan een interview dat ik eens had met een oudere man. Bij het afscheid zei hij: ‘Kom je nog eens langs? Neem gerust je man mee, hoor. Misschien kunnen we dan nog wat fotoboeken bekijken, want daar zijn we nu niet aan toegekomen en ik heb op zolder een hele doos vol.’

Uit journalistieke en pastorale ervaring weet ik dat veel ouderen behoefte hebben aan een gesprek. Het is voor hen niet vanzelfsprekend om dagelijks, soms zelfs niet eens wekelijks, hun verhaal aan iemand kwijt te kunnen. ..

