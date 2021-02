Kijkend naar kip en hoen

Boer en filosoof Jan Huijgen merkt op (ND, 20 februari): ‘Zoals een kind kijkt naar een kip, zo kijk ik naar de Here God.' Graag wil ik er nog een gezegde, levend in een gebroken levensbestaan, aan toevoegen: ‘Een kip en een hoen, kunnen nog geen slok drinken, zonder een blik naar boven te doen.' En dat onder andere verbonden aan Psalm 123. God onze Schepper is dat o zo waard. <