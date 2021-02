Is onder woorden brengen ook vertalen?

In zijn column schrijft rabbijn Lody van de Kamp (ND, 23 februari) dat hij het maar makkelijk heeft, hij hoeft de Schrift niet te vertalen, hij heeft zich het Hebreeuws eigen gemaakt.

Maar is iets onder woorden brengen niet al letterlijk 'vertalen'? Is vervolgens het 'verbeelden' van wat in woorden gezegd wordt, om zodoende (be)grip te krijgen op wat in woorden gevangen is, geen interpretatie of (verbeeldende) ‘vertaling’ van die woorden? Communicatie, zender en ontvanger, impliceert minimaal een dubbele ‘vertaling’.

Als dan vervolgens ook nog allerlei associaties bij dat vertalen een rol gaan spelen is wel duidelijk dat elke vertaling, ook die waar slechts één taal bij betrokken is, altijd subjectief is.

Dominee Ron van der Spoel preekte zondag op Groot Nieuws Radio onder andere over Johannes 15: 2a. Wat wij onder invloed van vers 6 vertalen met wegsnijden, blijkt -..

