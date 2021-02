Blijf bijbellezen

Dominee Jos Douma schrijft over de vier stadia in het bijbellezen (Nederlands Dagblad, 17 februari). Zit je in stadium vier? Stop dan maar met bijbellezen.

Ik denk dan: je kunt beter stoppen met eten, want 'de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God'.

Ik kan me enigszins voorstellen dat een dominee in zijn werkzame leven de Bijbel zo vaak heeft gelezen, dat er een moment komt dat het niet meer zo nodig hoeft. Maar voor veel mensen beperkt het bijbellezen zich tot met moeite bij elkaar geschraapte kwartiertjes. Die komen niet snel in stadium vier. Dus: doorgaan met bijbellezen! Wordt het saai? Lees hem dan eens in een andere taal. Lees hem desnoods op z'n kop. Maar blijf lezen.

Wat betreft de vier stadia: kun je het niet beter beschouwen als vier aspecten die alle vier gedurende je hele leven een rol spelen? Soms word je opnieuw verrast..

