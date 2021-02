Toch maar weer een dienstplicht

Wordt het nog wat met de maatschappelijke diensttijd? Het programma bereikt maar weinig jongeren, kost relatief veel, misbruik ligt op de loer. Door het vrijwillige karakter schiet het bovendien het doel voorbij een integrerende kracht te zijn. De oude dienstplicht was een oefening in samenleven. Daar is weer behoefte aan.

Het was zo’n vier jaar geleden toenmalig CDA-leider Buma die met het idee kwam de in 1997 afgeschafte militaire dienstplicht weer in te voeren. Een typisch proefballonnetje, in elk geval slecht doordacht. Alsof het professionele op vredesmissies gerichte apparaat dat onze krijgsmacht is, zat te wachten op een tsunami aan mokkende lummels. Ook even niet aan de kosten gedacht, door rekenmeesters geschat op vijftien miljard euro, alleen al in het eerste jaar. Dat is aanzienlijk meer dan het hele defensiebudget.

De Kamer voelde er niets voor, maar een verwaterde versie kwam in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III terecht: een ‘maatschappelijke diensttijd’ van maximaal een halfjaar, vrijwillig. Er werd flink voor in de..

