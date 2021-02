1 We hanteren nu een middeleeuws systeem van stembriefjes, stemhokjes, rode potloden en stemlocaties, dat helemaal niet meer aansluit op de maatschappelijke ontwikkelingen. Ook in deze coronatijd is het onverantwoord mensen in stemlocaties samen te brengen en de avondklok te breken voor het handmatig moeten tellen van de uitgebrachte stemmen.

2 Een eventueel veiligheidsrisico weegt niet op tegen het gemak van stemmen achter je computer. Uiteindelijk is het toevertrouwen van je persoonlijke gegevens via DIGID aan de Belastingdienst een veel groter risico dan het uitlekken van je stemkeuze. Digibeten moet de mogelijkheid worden geboden schriftelijk..

