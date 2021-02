Vluchtelingen dienen in Europa als verdienmodel: ze moeten geld opbrengen

Hij is er ‘immens trots’ op, zo zei de Britse premier Boris Johnson bij de start van het speciale visumprogramma voor inwoners van Hongkong met een Brits overzees paspoort, het BNO. Dit is eerste maand dat mensen die uit vrees voor een dictatuur in Chinese stijl de stad willen ontvluchten, via dit programma naar Groot-Brittannië kunnen gaan. Volgens de regels mogen ze dan tot vijf jaar wonen en werken in het Verenigd Koninkrijk. Daarna kunnen ze, als ze aan de eisen voldoen, het Britse staatsburgerschap aanvragen. Zowel het Aziatische blad The Diplomat als de Londense zender City AM meldt dat duizenden al zijn vertrokken, nog voordat de regeling officieel werd. Andere media schrijven over een verwachte ‘exodus’.

In totaal zouden volgens e..

