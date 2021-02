Het begon al in 1940

In 1941 werden 208 Amsterdamse mannen ‘ als proef ’ vergast in een Duits ‘sanatorium’ (Nederlands Dagblad, 20 februari).

Wat niet ter sprake komt, is dat de nazi’s al een jaar eerder, in juni 1940, waren begonnen met het doelgericht doden van gehandicapten en psychiatrische patiënten. In de kelder van het hoofdgebouw van de instelling Pirna-Sonnenstein (bij Dresden) werd toen begonnen met Aktion T 4.

In feite kwam dit ‘onderzoek’ neer op het zoeken naar de meest efficiënte manier om mensen massaal te doden. Uiteindelijk vonden hier in bijna een jaar tijd 13.720 gehandicapten de dood. Deze geschiedenis vormde de opmaat voor wat er later elders onder het naziregime gebeurde.

Pas na de DDR-tijd kwam er aandacht voor deze zwarte bladzijde in de geschiedenis van de stad Pirna. De instelling herbergt nu onder andere een indrukwekkend mu..

