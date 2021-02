Dubbel gevoel bij 2e prik

Ook de tweede prik verliep goed, toch kwam ik met gemengde gevoelens thuis. Is het 'trage' corona-vaccinatiebeleid een gevolg van hoe we met elkaar polderen?

Afgelopen week heb ik mijn tweede vaccinatie gehaald. In tegenstelling tot de eerste prik kon dat niet in het ziekenhuis. Dus ik ging op weg naar een plaatselijke sporthal waar in gewone tijden een bekende korfbalclub triomfen viert.

Bij het parkeerterrein werd ik opgewacht door een eerste parkeermedewerker en vervolgens door een tweede die me de looproute naar de hal wees. In de hal trof ik twee vriendelijke dames achter de welkomstbalie. Mijn paperassen, met name de gezondheidsverklaring, vroegen de aandacht. Het was een iets ander formulier, omdat het de tweede prik was.

Na het gebruik van een groene markeerstift mocht ik verder. Ik werd begeleid door een volgende medewerker, die me vroeg of ik langs de arts moest vanwege mijn gemarkeer..

