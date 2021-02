Houdt God van alle mensen? Zo ja, wat betekent Jezus Christus dan?

Loopt het met alle mensen goed af? Onder orthodoxe christenen is de sympathie voor deze gedachte de afgelopen jaren toegenomen. In gesprekken met studenten merk ik dat er een sterke wens is dat de liefde van God zo krachtig en onweerstaanbaar werkt, dat uiteindelijk alle weerstand zal smelten als sneeuw voor de zon. Ook bij andere onderwerpen die in de krant, op internet en in onderlinge gesprekken naar voren komen, tekent zich een meer ‘inclusieve’ benadering af: laten we geen nadruk leggen op wat scheiding brengt tussen mensen en God, maar liever vertrouwen op Gods goedheid en geduld waarmee Hij al zijn schepselen in zijn handen houdt.

Vanouds is er gewezen op een paar belangrijke bijbelteksten die de wereldwijde, universele s..

