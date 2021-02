Eindeloos wachten op perspectief maakt murw

Door de maatregelen tegen corona voelt bijna iedereen feilloos aan wat het met je doet als er geen perspectief is. Eindeloos wachten op perspectief is iets wat zich in Groningen al jaren voordoet, ver voordat de pandemie begon. Juist nu we vanwege voortdurende lockdown en avondklok nog meer aangewezen zijn op het thuis-zijn, thuis werken, thuis schoollessen volgen, geen bezoek van vrienden en familie, valt het nog zwaarder wanneer je huis niet veilig is en je in procedures terecht bent gekomen van wisselwoningen, versterken, of de sloop van je huis dat eens jouw veilig thuis was.

Veel Groningers zijn ongewild ervaringsdeskundigen in het omgaan met uitzichtloze situaties, door jarenlange slepende procedures die voortdurend van richting ver..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .